Віктор Гурняк – Герой України, Зеленський вручив орден батькам полеглого бійця

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку.

Джерело: повідомлення Офісу президента, координатор Transparency International Ukraine Назар Зелінка у Facebook

Деталі: Віктор Гурняк загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених у районі 32-го блокпосту поблизу селища Сміле Луганської області. Орден "Золота Зірка" з рук президента Володимира Зеленського отримали його батьки бійця - Петро Степанович та Марія Мирославівна.

Пряма мова Зелінки: "Шість років, чотири місяці і один день – саме стільки часу минуло від нашої ініціативи присвоїти Віктору Гурняку звання Героя України.

28 квітня 2015 року на сесії Тернопільської міськради ми ініціювали звернення до президента України присвоїти Віктору Гурняку звання Герой України. Далі оформлення нагородної документації, проходження усіх формальностей та подання в Адміністрацію Президента і тиша… ні відмови ні рішення. Тодішній Голова Адміністації президента в лютому 2019 року на запит народного депутата надіслав відписку, що документи на розгляді.

Сьогодні заслужена нагорода в руках родини Вітька…"

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