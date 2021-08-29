Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна відзначає День пам'яті захисників

Неділя, 29 серпня 2021, 08:39
Україна відзначає День пам'яті захисників

29 серпня у День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання.

Джерело: Укрінформ

Деталі: О 10:00 під час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім тих, де становлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Також на знак вшанування пам’яті захисників України о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач.

Окрім цього обмежать трансляції розважальних програм радіо і телебачення.

Цього дня буде приспущено Державні Прапори України на спорудах органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

У Києві меморіальні заходи із вшанування пам'яті загиблих за Україну захисників, триватимуть у всіх районах столиці. Основна частина заходів відбуватиметься на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору, біля Стіни пам'яті загиблих героїв.

Також на площі працюватимуть фотовиставки "Пам’ятаємо Героїв Іловайської битви", "Не згасне Зірка Воїна велична" з фондів Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

До 30 серпня у читальному залі Державного архіву Києва проводяться виставки архівних документів до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

29 серпня також проведуть День документального кіно, захід планується у кінотеатрах "Ліра", імені Т. Г. Шевченка, "Факел", "Старт", "Дніпро".

Для киян та гостей міста відбудеться демонстрація тематичних експозицій Національного військово-історичного музею України.

Знати більше: Скільки воїнів загинули в Іловайському оточенні: відоме точне число й імена

Передісторія: Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським загарбникам українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення.

За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому "зеленому коридорі" 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 – потрапили у полон.

В Офісі Генерального прокурора України вважають, що віроломне вбивство українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року було сплановане заздалегідь.

На офіційному сайті ОГП запустять спеціальну рубрику, де будуть висвітлювати результати розслідування Іловайської трагедії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІловайськвійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Іловайськ
РосЗМІ: загинув один з організаторів іловайської трагедії, російський командир Лисицький
ТСК назвала причини Іловайської трагедії
Офіс генпрокурора оприлюднить матеріали розслідування щодо Іловайської трагедії
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: