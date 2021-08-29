Виктор Гурняк – Герой Украины, Зеленский вручил орден родителям павшего бойца

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку.

Источник: сообщение Офиса президента, координатор Transparency International Ukraine Назар Зелинка в Facebook

Детали: Виктор Гурняк погиб 19 октября 2014 года, когда под минометным обстрелом вывозил раненых в районе 32-го блокпоста вблизи поселка Смелое Луганской области. Орден "Золотая Звезда" из рук президента Владимира Зеленского получили родители бойца - Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Прямая речь Зелинки: "Шесть лет, четыре месяца и один день - именно столько времени прошло с нашей инициативы присвоить Виктору Гурняку звание Героя Украины.

28 апреля 2015 на сессии Тернопольского горсовета мы инициировали обращение к президенту Украины присвоить Виктору Гурняку звание Герой Украины. Далее оформление наградной документации, прохождение всех формальностей и представление в Администрацию Президента и тишина... ни отказа, ни решения. Тогдашний глава Администрации президента в феврале 2019 года на запрос народного депутата прислал отписку, что документы на рассмотрении.

Сегодня заслуженная награда в руках семьи Вити... "

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Напомним: