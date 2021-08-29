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Загострення на сході: російські найманці поранили українського бійця

Неділя, 29 серпня 2021, 14:00
Українська армія стріляє у відповідь, фото ЗСУ

У неділю, 29 серпня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій захисників України у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" й поранили військовослужбовця. Він перебуває у важкому стані.

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook

Деталі: В результаті ворожого обстрілу військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїнові надали медичну допомогу, після чого була здійснена його аеромедична евакуація до лікувального закладу.

Повідомляється, що стан здоров'я пораненого українського захисника оцінюється медиками як тяжкий.

Дослівно: "Для припинення вогневої активності ворога наші воїни застосували чергові вогневі засоби.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін".

Нагадаємо:

  • У суботу, 28 серпня гібридні війська РФ 18 разів відкривали вогонь, внаслідок бойових дій отримали поранення та травмування 10 українських бійців.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія


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