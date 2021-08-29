Обострение на востоке: российские наемники ранили украинского бойца

В воскресенье, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" и ранили военнослужащего. Он находится в тяжелом состоянии.

Источник: ОТУ "Північ" в Facebook

Детали: В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину оказали медицинскую помощь, после чего была осуществлена ​​его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение.

Сообщается, что состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Дословно: "Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Напомним: