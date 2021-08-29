Обострение на востоке: российские наемники ранили украинского бойца
В воскресенье, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" и ранили военнослужащего. Он находится в тяжелом состоянии.
Источник: ОТУ "Північ" в Facebook
Детали: В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воину оказали медицинскую помощь, после чего была осуществлена его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение.
Сообщается, что состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.
Дословно: "Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".
Напомним:
- В субботу, 28 августа, гибридные войска РФ 18 раз открывали огонь, в результате боевых действий получили ранения и были травмированы 10 украинских бойцов.