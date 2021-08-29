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Обострение на востоке: российские наемники ранили украинского бойца

Воскресенье, 29 августа 2021, 14:00
Украинская армия стреляет в ответ, фото ВСУ

В воскресенье, 29 августа, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции защитников Украины в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ" и ранили военнослужащего. Он находится в тяжелом состоянии.

Источник: ОТУ "Північ" в Facebook

Детали: В результате вражеского обстрела военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Воину оказали медицинскую помощь, после чего была осуществлена ​​его аэромедицинская эвакуация в лечебное учреждение.

Сообщается, что состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.

Дословно: "Для прекращения огневой активности врага наши воины применили дежурные огневые средства.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".

Напомним:

  • В субботу, 28 августа, гибридные войска РФ 18 раз открывали огонь, в результате боевых действий получили ранения и были травмированы 10 украинских бойцов.

Темы: войнаДонбассРосcия
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