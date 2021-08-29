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Загострення на Донбасі: 18 обстрілів за добу, поранені 10 бійців

Неділя, 29 серпня 2021, 07:57
Загострення на Донбасі: 18 обстрілів за добу, поранені 10 бійців
Фото: штаб ООС

За добу 28 серпня зафіксовано 18 порушень режиму припинення вогню, 10 військових отримали поранення і травмування.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації тричі вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський.

Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне домоволодіння. Зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

У напрямку Гранітного російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Південного збройні формування Російської Федерації вели вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Поранені перебувають в лікувальних закладах, стан здоров’я захисників – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 29 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Широкиного збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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