Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві закрили вестибюль станції метро через загрозу підтоплення

Неділя, 29 серпня 2021, 18:18
Марина Сингаївська/Facebook

У Києві закрили на вхід та вихід перший вестибюль станції метро Героїв Дніпра для уникнення підтоплення.

Джерело: Київський метрополітен

Дослівно: "Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід".

Деталі: У Києві станом на 18:15 іде дощ, підтоплено ряд вулиць.

Раніше в КМДА повідомили, що у столиці з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Оновлено: О 19:34 у метрополітені повідомили, що станція "Героїв Дніпра" працює у звичайному режимі.

Теми: метроКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тренер збірної України не викликатиме гравців з чемпіонату Росії

доповненоЗустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

Майже 100 країн, включаючи Україну, заявили про запевнення від талібів

Сутички в Одесі: серед нападників було 12 неповнолітніх

П'ятий день Паралімпіади: Україна взяла 9 медалей, з них 2 "золота"

Після 7 років хвороби помер Герой України Петраківський

Усі новини...
метро
У ніч на 25 серпня роботу метро продовжать на 2 години
У Києві ввечері можуть закрити на вхід три станції метро
У Києві через підозру на вибухівку закривали пересадочний вузол метро
Останні новини
03:31
CNN: Дев’ятеро людей загинули внаслідок авіаудару США в Кабулі
02:40
КНДР могла перезапустити ядерний реактор — МАГАТЕ
01:40
США накрив буревій “Іда” — один з найсильніших
00:45
На авіабазу в Ємені впала балістична ракета, 30 загиблих
00:02
Тренер збірної України не викликатиме гравців з чемпіонату Росії
23:42
У ВР є претензії до ряду міністрів – Разумков
23:13
США залишилося евакуювати з Афганістану близько 300 громадян
22:29
доповненоЗустріч Зеленського і Байдена знову перенесли
22:13
Разумков пропонує Данілову трибуну: щоб показав, на кого тиснуть олігархи
21:39
Майже 100 країн, включаючи Україну, заявили про запевнення від талібів
Усі новини...