У Києві закрили вестибюль станції метро через загрозу підтоплення

У Києві закрили на вхід та вихід перший вестибюль станції метро Героїв Дніпра для уникнення підтоплення.

Джерело: Київський метрополітен

Дослівно: "Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід".

Деталі: У Києві станом на 18:15 іде дощ, підтоплено ряд вулиць.

Раніше в КМДА повідомили, що у столиці з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Оновлено: О 19:34 у метрополітені повідомили, що станція "Героїв Дніпра" працює у звичайному режимі.