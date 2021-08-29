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У Києві закрили вестибюль станції метро через загрозу підтоплення

Неділя, 29 серпня 2021, 18:18
У Києві закрили вестибюль станції метро через загрозу підтоплення
Марина Сингаївська/Facebook

У Києві закрили на вхід та вихід перший вестибюль станції метро Героїв Дніпра для уникнення підтоплення.

Джерело: Київський метрополітен

Дослівно: "Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід".

Деталі: У Києві станом на 18:15 іде дощ, підтоплено ряд вулиць.

Раніше в КМДА повідомили, що у столиці з утриманням до кінця доби очікується гроза.

Оновлено: О 19:34 у метрополітені повідомили, що станція "Героїв Дніпра" працює у звичайному режимі.

"Українська правда" в Threads

Теми: метроКиїв
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