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В Киеве закрыли вестибюль станции метро из-за угрозы подтопления

Воскресенье, 29 августа 2021, 18:18
Марина Сингаївська/Facebook

В Киеве закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро Героев Днепра во избежание подтопления.

Источник: Киевский метрополитен

Дословно: "Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход".

Детали: В Киеве по состоянию на 18:15 идет дождь, подтоплен ряд улиц.

Ранее в КГГА сообщили, что в столице до конца суток ожидается гроза.

Обновлено: В 19:34 в метрополитене сообщили, что станция "Героев Днепра" работает в обычном режиме.

Темы: метроКиев
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