В Киеве закрыли вестибюль станции метро из-за угрозы подтопления
Воскресенье, 29 августа 2021, 18:18
В Киеве закрыли на вход и выход первый вестибюль станции метро Героев Днепра во избежание подтопления.
Источник: Киевский метрополитен
Дословно: "Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход".
Детали: В Киеве по состоянию на 18:15 идет дождь, подтоплен ряд улиц.
Ранее в КГГА сообщили, что в столице до конца суток ожидается гроза.
Обновлено: В 19:34 в метрополитене сообщили, что станция "Героев Днепра" работает в обычном режиме.