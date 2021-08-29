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"Шахтар" у меншості втрачає очки в Ужгороді

Неділя, 29 серпня 2021, 19:04

Донецький "Шахтар" у матчі 6 туру української Прем`єр-ліги не зумів здолати ФК "Минай". Гра завершилася з нічийним рахунком 1:1.

Гра пройшла у неділю 29 серпня в Ужгороді.

На 15-й хвилині матчу "Шахтар" залишається в меншості. За друге попередження був вилучений Марлон. Граючи удесятьох, "гірники" почали створювати моменти біля воріт "Миная", чого не було на початку поєдинку. Так, удар зі штрафного Манора Соломона насилу потягнув Данило Кучер. Далі був момент у Лассіна Траоре, але він не зумів влучити у ворота, перегравши голкіпера.

На 34-й хвилині Катерина Монзуль ставить пенальті у ворота господарів поля за фол на Траоре. Сам постраждалий пробив з позначки і переграв Кучера – 1:0. На 45-й хвилині "Шахтар" міг подвоїти рахунок, коли після удару Соломона м`яч влетів у штангу воріт.

Другий тайм був не таким багатим на моменти. Донецька команда практично не загрожувала воротам "Миная", а ось ужгородці зуміли зрівняти рахунок у грі. Після навісу з флангу Рустам Ахмедзаде ударом головою пробиває Андрія П`ятова – 1:1.

В останні хвилини матчу "Минай" більше атакував і мав ще один момент, щоб навіть взяти три очки в цьому поєдинку, але Ахмедзаде не зумів замкнути перадачу на штанзі. На 95-й хвилині Монзуль вилучила Ельдара Кулієва за друге попередження та Додо, що намагався потриматися за горло гравця "Миная".

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол


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