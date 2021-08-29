"Шахтер" в меньшинстве теряет очки в Ужгороде

Донецкий "Шахтер" в матче 6 тура украинской Премьер-лиги не сумел преодолеть ФК "Минай". Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

Игра прошла в воскресенье 29 августа в Ужгороде.

На 15-й минуте матча "Шахтер" остается в меньшинстве. За второе предупреждение был удален Марлон. Играя вдесятером, "горняки" начали создавать моменты у ворот "Миная", чего не было в начале поединка. Так, удар со штрафного Манора Соломона с трудом потянул Даниил Кучер. Далее был момент у Лассина Траоре, но он не сумел попасть в ворота, переиграв голкипера.

На 34-й минуте Екатерина Монзуль ставит пенальти в ворота хозяев поля за фол на Траоре. Сам пострадавший пробил с отметки и переиграл Кучера – 1:0. На 45-й минуте "Шахтер" мог удвоить счет, когда после удара Соломона мяч влетел в штангу ворот.

Второй тайм был не таким богатым на моменты. Донецкая команда практически не угрожала воротам "Миная", а вот ужгородцы сумели сравнять счет в игре. После навеса с фланга Рустам Ахмедзаде ударом головой пробивает Андрея Пятова – 1:1.

В последние минуты матча "Минай" больше атаковал и имел еще один момент, чтобы даже взять три очка в этом поединке, но Ахмедзаде не сумел замкнуть перадачу на штанге. На 95-й минуте Монзуль изъяла Эльдара Кулиева за второе предупреждение и Додо, который пытался подержаться за горло игрока "Миная".