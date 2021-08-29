Сутички в Одесі: серед нападників було 12 неповнолітніх

Одеські поліцейські притягують до відповідальності 61 особу, що влаштували бійку з правоохоронцями після "Маршу рівності" у суботу.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За фактом подій, що сталися у суботу по вул. Дерибасівській, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Дослівно: "За результатами досудового розслідування в рамках проваджень в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу було затримано 15 осіб віком від 18-ти до 25-ти років. Вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу.

Відносно ще 46-ти осіб, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також батьків підлітків притягнуто до відповідальності згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Що передувало: В Одесі у суботу внаслідок зіткнень між працівниками правоохоронних органів та представниками організації "Традиція і порядок", що сталися після ходи за права ЛГБТ, було затримано 51 особу, 29 правоохоронців отримали тілесні ушкодження.