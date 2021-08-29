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Столкновения в Одессе: среди нападавших было 12 несовершеннолетних

Воскресенье, 29 августа 2021, 20:33

Одесские полицейские привлекают к ответственности 61 человека, устроившего драку с правоохранителями после "Марша равенства" в субботу.

Источник: Нацполиция

Детали: По факту событий, произошедших в субботу по ул. Дерибасовской, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) и ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "По результатам предварительного расследования в рамках производств в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса были задержаны 15 человек в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения.

В отношении еще 46-ти человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также родители подростков привлечены к ответственности согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

 

Что предшествовалоВ Одессе в субботу в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и представителями организации "Традиция и порядок", произошедших после шествия за права ЛГБТ, был задержан 51 человек, 29 правоохранителей получили телесные повреждения.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция
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