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Опозиціонерка Колесникова заявила, що їй пропонували "інтерв’ю" як у Протасевича

Вівторок, 3 серпня 2021, 23:18
Фото: TUT.BY

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яка перебуває в СІЗО, розповіла, що їй пропонували дати таке ж "інтерв’ю", яке показали по державному телебаченні із затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Там Протасевич начебто визнавав свою провину та підтримував білоруський режим. 

Джерело: Колесникова в інтерв’ю для російського телеканалу "Дождь"

Деталі: За словами Колесникової, така "пропозиція" надходила їй кілька разів та в різних формах. Силовики пропонували їй співпрацювати із слідством або ж написати прохання про помилування в обмін на її звільнення. 

За словами однієї із лідерок опозиції, вона запропонувала дати інтерв’ю одному із національних телеканалів, але за умови, що вона розкаже правду про її викрадення, слідство та беззаконня у в’язниці. Після цього у неї більше не намагались взяти інтерв’ю. 

Колесникова також додала, що не засуджує тих, хто погоджується співпрацювати із слідством, щоб вийти на свободу, хоча сама не погодилась на це. 

Нагадаємо:

  • У вересні соратниця Тихановської Марія Колесникова на кордоні порвала свій паспорт, щоб унеможливити примусове вивезення з країни. З того часу вона перебуває у СІЗО
  • Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".
  • Окрім того, на пресконференції, організованій білоруськими силовиками, Протасевич заявив, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре.

Теми: Білорусьопозиція


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