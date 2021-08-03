Опозиціонерка Колесникова заявила, що їй пропонували "інтерв’ю" як у Протасевича

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова, яка перебуває в СІЗО, розповіла, що їй пропонували дати таке ж "інтерв’ю", яке показали по державному телебаченні із затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. Там Протасевич начебто визнавав свою провину та підтримував білоруський режим.

Джерело: Колесникова в інтерв’ю для російського телеканалу "Дождь"

Деталі: За словами Колесникової, така "пропозиція" надходила їй кілька разів та в різних формах. Силовики пропонували їй співпрацювати із слідством або ж написати прохання про помилування в обмін на її звільнення.

За словами однієї із лідерок опозиції, вона запропонувала дати інтерв’ю одному із національних телеканалів, але за умови, що вона розкаже правду про її викрадення, слідство та беззаконня у в’язниці. Після цього у неї більше не намагались взяти інтерв’ю.

Колесникова також додала, що не засуджує тих, хто погоджується співпрацювати із слідством, щоб вийти на свободу, хоча сама не погодилась на це.

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