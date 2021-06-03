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"Поважає Лукашенка" та "визнає провину": у Білорусі показали сюжет із Протасевичем

Четвер, 3 червня 2021, 23:34

Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно". 

Джерело: TYT.BY

Деталі: На каналі стверджують, що затриманий журналіст "погодився добровільно" на це інтерв’ю. У ньому він каже, що "почуває себе прекрасно, трохи кволим, але це ніяк не впливає на розмову". Він начебто "погодився" на цю розмову, щоб "виправити свої помилки". 

Зокрема, в сюжеті Протасевич каже, що "повністю визнав свою провину" по 342 статті. Йдеться про організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок. 

В "інтерв’ю" захоплений журналіст каже про певний чат, з якого керували протестною активністю. 

Важливо, що Протасевич активно боровся проти чинного білоруського режиму, водночас на відео говорить, що поважає Олександра Лукашенка, який наразі захопив владу в країні. 

Чи говорив опозиційний журналіст по своїй волі – невідомо. Окрім того, на зап'ястях Протасевича видно рани. 

Що передувало: Це не перше відео із Протасевичем. Через кілька днів після його захоплення відео із ним опублікували в мережі. На ньому той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Теми: Білорусьопозиція


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