"Поважає Лукашенка" та "визнає провину": у Білорусі показали сюжет із Протасевичем

Білоруський державний телеканал ОНТ показав "інтерв’ю" з захопленим опозиційним журналістом Романом Протасевичем, де він начебто "визнав провину" та сказав, що "почуває себе прекрасно".

Джерело: TYT.BY

Деталі: На каналі стверджують, що затриманий журналіст "погодився добровільно" на це інтерв’ю. У ньому він каже, що "почуває себе прекрасно, трохи кволим, але це ніяк не впливає на розмову". Він начебто "погодився" на цю розмову, щоб "виправити свої помилки".

Зокрема, в сюжеті Протасевич каже, що "повністю визнав свою провину" по 342 статті. Йдеться про організацію групових дій, які грубо порушують громадський порядок.

В "інтерв’ю" захоплений журналіст каже про певний чат, з якого керували протестною активністю.

Важливо, що Протасевич активно боровся проти чинного білоруського режиму, водночас на відео говорить, що поважає Олександра Лукашенка, який наразі захопив владу в країні.

Чи говорив опозиційний журналіст по своїй волі – невідомо. Окрім того, на зап'ястях Протасевича видно рани.

Що передувало: Це не перше відео із Протасевичем. Через кілька днів після його захоплення відео із ним опублікували в мережі. На ньому той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

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