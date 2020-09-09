Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук
Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську, у неї вдома проходить обшук.
Джерело: TUT.BY з посиланням на батька Колесникової Олександра Колесникова, Euroradio в Telegram
Пряма мова Колесникова: "Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу".
Деталі: Як повідомляє Euroradio в Telegram, в квартирі Марії Колесникової пройшов обшук.
Відзначається, що наразі силовики вже поїхали на сірому мікроавтобусі без номерів.
Вони взяли з собою коробки, один з силовиків тримав щось на зразок сумки для ноутбука.
Що було раніше: У Мінську майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.
Передісторія:
- Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
- У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
- У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні.
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон.
- Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.