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Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук

Середа, 9 вересня 2020, 13:04
Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук
Фото Euroradio

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську, у неї вдома проходить обшук.

Джерело: TUT.BY з посиланням на батька Колесникової Олександра Колесникова, Euroradio в Telegram

Пряма мова Колесникова: "Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу".

Деталі: Як повідомляє Euroradio в Telegram, в квартирі Марії Колесникової пройшов обшук. 

Відзначається, що наразі силовики вже поїхали на сірому мікроавтобусі без номерів.

 
Фото Euroradio

Вони взяли з собою коробки, один з силовиків тримав щось на зразок сумки для ноутбука.

Що було раніше: У Мінську майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.

Передісторія:

  • Вранці 7 вересня невідомі вивезли у невідомому напрямку члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову, посадивши у мікроавтобус із написом "Зв'язок". Увечері родичі Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення.
  • У МВС Білорусі заявляли, що "не мають інформації" про затримання Колесникової.
  • У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов та Марія Колесникова виїхали в Україну. Водночас ЗМІ повідомляли про затримання Колесникової на кордоні. 
  • Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова в пункти пропуску України не прибувала, але двоє її колег перетнули український кордон.
  • Згодом білоруські прикордонники підтвердили затримання Колесникової. 
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов не добровільно виїхали в Україну – їх видворили з Білорусі.

Теми: Білорусьопозиціяарештобшуки
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