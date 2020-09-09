Колесникова в СІЗО, в її квартирі обшук

Член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова арештована і перебуває у СІЗО № 1 на вулиці Володарського у Мінську, у неї вдома проходить обшук.

Джерело: TUT.BY з посиланням на батька Колесникової Олександра Колесникова, Euroradio в Telegram

Пряма мова Колесникова: "Керівник слідчої групи головного слідчого управління СК Василюк подзвонив мені і повідомив, що вона арештована. Запропонував привезти передачу".

Деталі: Як повідомляє Euroradio в Telegram, в квартирі Марії Колесникової пройшов обшук.

Відзначається, що наразі силовики вже поїхали на сірому мікроавтобусі без номерів.

Фото Euroradio

Вони взяли з собою коробки, один з силовиків тримав щось на зразок сумки для ноутбука.

Що було раніше: У Мінську майже одночасно відбуваються обшуки в помешканнях декількох членів Координаційної ради, підтвердили затримання Максима Знака, до Світлани Алексієвич дзвонили у двері невідомі особи.

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