Туреччина: Не можемо узяти на себе новий тягар біженців

Туреччина не може взяти на себе тягар нової хвилі мігрантів з Афганістану – про це заявив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу.

Джерело: Мевлют Чавушоглу, якого цитує Reuters, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом

Пряма мова: "Як Туреччина, ми достатньою мірою виконали наші моральні і гуманітарні зобов'язання щодо міграції… Для нас не може бути й мови про те, щоб взяти на себе додатковий тягар біженців".

Деталі: Чавушоглу заявив, що зокрема європейські країни постраждають, якщо міграція з Афганістану перетвориться на кризу, і що слід зробити висновки з кризи з сирійськими біженцями.

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