Турция: Не можем взять на себя новое бремя беженцев

Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана - об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Источник: Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Reuters, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом

Прямая речь: "Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязательства по миграции... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев".

Детали: Чавушоглу заявил, что в частности европейские страны пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и что следует сделать выводы из кризиса с сирийскими беженцами.

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