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Турция: Не можем взять на себя новое бремя беженцев

Понедельник, 30 августа 2021, 04:37

Турция не может взять на себя бремя новой волны мигрантов из Афганистана - об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Источник: Мевлют Чавушоглу, которого цитирует Reuters, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом

Прямая речь: "Как Турция, мы в достаточной степени выполнили наши моральные и гуманитарные обязательства по миграции... Для нас не может быть и речи о том, чтобы взять на себя дополнительное бремя беженцев".

Детали: Чавушоглу заявил, что в частности европейские страны пострадают, если миграция из Афганистана превратится в кризис, и что следует сделать выводы из кризиса с сирийскими беженцами.

Предыстория:

  • События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции, а затем отправились на север в богатые государства.
  • Чтобы остановить поток беженцев, ЕС в 2016 году заключил с Турцией соглашение о приеме сирийцев в обмен на миллиарды евро на проекты беженцев. Сейчас Турция принимает 3,7 млн сирийских беженцев - это самое большое количество в мире, в дополнение к примерно 300 тысяч афганцев.

Темы: ТурцияАфганистанмиграция
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