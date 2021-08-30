Міссісіпі потекла у зворотньому напрямку через ураган “Іда”

Річка Міссісіпі тече в зворотному напрямку на південному сході штату Луїзіана (США) через ураган "Іда".

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані органів з боротьби з повенями

Деталі: Зазначається, що "Іда" викидає на берег величезні обсяги морської води.

Відомо, що штормові нагони, викликані ураганами і тропічними системами в Мексиканській затоці, штовхають Міссісіпі з півночі на південь назад.

Повідомляється, що "Іда" стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону, відновленої після урагану "Катріна".

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