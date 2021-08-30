Міссісіпі потекла у зворотньому напрямку через ураган “Іда”
Понеділок, 30 серпня 2021, 06:03
Річка Міссісіпі тече в зворотному напрямку на південному сході штату Луїзіана (США) через ураган "Іда".
Джерело: Bloomberg з посиланням на дані органів з боротьби з повенями
Деталі: Зазначається, що "Іда" викидає на берег величезні обсяги морської води.
Відомо, що штормові нагони, викликані ураганами і тропічними системами в Мексиканській затоці, штовхають Міссісіпі з півночі на південь назад.
Повідомляється, що "Іда" стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону, відновленої після урагану "Катріна".
Нагадаємо:
- "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
- У 2005 році "Катріна" викликала прориви дамби і катастрофічну повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячі смертельних випадків.