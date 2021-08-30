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Міссісіпі потекла у зворотньому напрямку через ураган “Іда”

Понеділок, 30 серпня 2021, 06:03

Річка Міссісіпі тече в зворотному напрямку на південному сході штату Луїзіана (США) через ураган "Іда".

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані органів з боротьби з повенями

Деталі: Зазначається, що "Іда" викидає на берег величезні обсяги морської води.

Відомо, що штормові нагони, викликані ураганами і тропічними системами в Мексиканській затоці, штовхають Міссісіпі з півночі на південь назад.

Повідомляється, що "Іда" стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону, відновленої після урагану "Катріна".

Нагадаємо:

  • "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.
  • У 2005 році "Катріна" викликала прориви дамби і катастрофічну повінь в Новому Орлеані і зруйнувала будинки в Міссісіпі. Тоді ураган призвів до понад тисячі смертельних випадків.

Теми: СШАстихійне лихо


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