Миссисипи потекла в обратном направлении из-за урагана "Ида"

Река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана (США) из-за урагана "Ида".

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные органов по борьбе с наводнениями

Детали: Отмечается, что "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.

Известно, что штормовые нагоны, вызванные ураганами и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг назад.

Сообщается, что "Ида" станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана "Катрина".

Напомним: