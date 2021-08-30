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Миссисипи потекла в обратном направлении из-за урагана "Ида"

Понедельник, 30 августа 2021, 06:03

Река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана (США) из-за урагана "Ида".

Источник: Bloomberg со ссылкой на данные органов по борьбе с наводнениями

Детали: Отмечается, что "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.

Известно, что штормовые нагоны, вызванные ураганами и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг назад.

Сообщается, что "Ида" станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана "Катрина".

Напомним:

  • "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
  • В 2005 году "Катрина" вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертельных случаев.

Темы: СШАстихийное бедствие
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