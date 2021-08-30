Миссисипи потекла в обратном направлении из-за урагана "Ида"
Понедельник, 30 августа 2021, 06:03
Река Миссисипи течет в обратном направлении на юго-востоке штата Луизиана (США) из-за урагана "Ида".
Источник: Bloomberg со ссылкой на данные органов по борьбе с наводнениями
Детали: Отмечается, что "Ида" выбрасывает на берег огромные объемы морской воды.
Известно, что штормовые нагоны, вызванные ураганами и тропическими системами в Мексиканском заливе, толкают Миссисипи с севера на юг назад.
Сообщается, что "Ида" станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана "Катрина".
Напомним:
- "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
- В 2005 году "Катрина" вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертельных случаев.