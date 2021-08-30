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Над Кабулом пролетіли ракети — AFP

Понеділок, 30 серпня 2021, 06:44
Над Кабулом пролетіли ракети — AFP

Вранці 30 серпня над афганським Кабулом пролетіли ракети.

Джерело: журналісти AFP

Деталі: За повідомленням журналістів, було чутно вибухи ракет.

Люди, що живуть недалеко від аеропорту, заявили, що чули звуки спрацьовування системи протиракетної оборони.

Біля аеропорту піднімався дим.

Нагадаємо: 29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістан
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