Над Кабулом пролетіли ракети — AFP

Вранці 30 серпня над афганським Кабулом пролетіли ракети.

Джерело: журналісти AFP

Деталі: За повідомленням журналістів, було чутно вибухи ракет.

Люди, що живуть недалеко від аеропорту, заявили, що чули звуки спрацьовування системи протиракетної оборони.

Біля аеропорту піднімався дим.

Нагадаємо: 29 серпня США завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли завдати удару по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.