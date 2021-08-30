Над Кабулом пролетели ракеты — AFP

Утром 30 августа над афганским Кабулом пролетели ракеты.

Источник: журналисты AFP

Детали: По сообщению журналистов, были слышны взрывы ракет.

Люди, живущие недалеко от аэропорта, заявили, что слышали звуки срабатывания системы противоракетной обороны.

У аэропорта поднимался дым.

Напомним: 29 августа США нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" с ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.