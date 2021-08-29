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США заявили, що завдали удару по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі

Неділя, 29 серпня 2021, 17:53
США заявили, що завдали удару по авто зі смертниками ІДІЛ у Кабулі

США в неділю завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли нанести удар по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

Джерело: AP з посиланням на американських чиновників

Деталі: Представник Талібану Забіхула Муджахід раніше заявив у зверненні до журналістів, що удар США був спрямований на терориста-смертника, який керував автомобілем, завантаженим вибухівкою.

Два американських військових чиновники, які говорили на умовах анонімності, назвали авіаудар успішним. За їхніми словами, внаслідок удару відбулися "значні вторинні вибухи", що свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу в автомобілі.

Що передувало: Раніше в неділю з'явилися повідомлення про новий вибух у Кабулі. 

За словами начальника афганської поліції, в результаті ракетної атаки на північний захід від аеропорту Кабула під час евакуації США було вбито дитину.

Афганське інформаційне агентство Asvaka повідомляло, що щонайменше двоє людей загинуло і троє поранені в результаті ракетного обстрілу біля аеропорту Кабула.

Передісторія:

  • Вибух у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність.
  • За даними ЗМІ, внаслідок теракту біля аеропорту Кабула, який влаштував терорист-смертник, загинуло щонайменше 200 осіб, серед них 13 американських військових.  
  • Пізніше військові США у відповідь на теракт у Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.
  • У суботу генерал-майор армії США Вільям Тейлор повідомив, що два бойовики ІДІЛ були вбиті і ще один поранений внаслідок удару безпілотника у п'ятницю в провінції Нангархар на сході Афганістану.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанСША
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