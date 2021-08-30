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У світі виявили менше півмільйона випадків COVID

Понеділок, 30 серпня 2021, 07:10
У світі виявили менше півмільйона випадків COVID

За добу 28 серпня у світі виявили 452 679 випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 43 381 зараження, в США – 37 262, в Британії – 33 196.

Крім того, в Ірані – 31 516 випадків, в Японії – 22 748.

 

Україна з 1 906 випадками знаходиться на 36 місці у світі між Колумбією та Португалією. У Європі Україна на 7 місці.

7 443 людини у світі померли за добу. За цим показником Україна на 36 місці у світі і на 6 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо: 28 серпня  в Україні зафіксували 1,9 тис. нових випадків COVID-19, хвороба забрала життя 34 заражених. Госпіталізовано 772 особи, одужало 685 людей.

Українська правда
Теми: коронавірус
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