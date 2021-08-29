Коронавірус: 1,9 тисячі заражень за день, найбільше – у Києві
Неділя, 29 серпня 2021, 08:18
У суботу, 28 серпня, в Україні зафіксували 1,9 тис. нових випадків Covid-19, хвороба забрала життя 34 заражених.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Із 1906 нових хворих 134 – діти. Також захворіли 40 медпрацівників.
За минулу добу було госпіталізовано 772 особи, летальних випадків – 34.
Водночас одужало 685 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
За весь час пандемії в країні від коронавірусу померли 53 720 українців.
Нагадаємо:
- 27 серпня в Україні було виявлено майже 2,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли.
- 26 серпня у світі діагностували понад 543 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також за добовою смертністю лідирують Мексика і Росія.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин