Коронавірус: 1,9 тисячі заражень за день, найбільше – у Києві

У суботу, 28 серпня, в Україні зафіксували 1,9 тис. нових випадків Covid-19, хвороба забрала життя 34 заражених.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Із 1906 нових хворих 134 – діти. Також захворіли 40 медпрацівників.

За минулу добу було госпіталізовано 772 особи, летальних випадків – 34.

Водночас одужало 685 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

За весь час пандемії в країні від коронавірусу померли 53 720 українців.

Нагадаємо:

27 серпня в Україні було виявлено майже 2,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли.

26 серпня у світі діагностували понад 543 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії, також за добовою смертністю лідирують Мексика і Росія.

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