В мире обнаружили менее полумиллиона случаев COVID

За сутки 28 августа в мире обнаружили 452 679 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 43 381 заражения, в США - 37 262, в Великобритании - 33 196.

Кроме того, в Иране - 31 516 случаев, в Японии - 22 748.

Украина с 1906 случаями находится на 36 месте в мире между Колумбией и Португалией. В Европе Украина на 7 месте.

7443 человека в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 36 месте в мире и на 6 в Европе.

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