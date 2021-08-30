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В мире обнаружили менее полумиллиона случаев COVID

Понедельник, 30 августа 2021, 07:10

За сутки 28 августа в мире обнаружили 452 679 случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 43 381 заражения, в США - 37 262, в Великобритании - 33 196.

Кроме того, в Иране - 31 516 случаев, в Японии - 22 748.

 

Украина с 1906 случаями находится на 36 месте в мире между Колумбией и Португалией. В Европе Украина на 7 месте.

7443 человека в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 36 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 28 августа в Украине зафиксировали 1,9 тыс. новых случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 34 зараженных. Госпитализированы 772 человека, выписаны 685 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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