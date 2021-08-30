Малюська взяв на роботу довічно засуджену: Працює нормально
Понеділок, 30 серпня 2021, 11:26
Міністр юстиції Денис Малюська взяв на роботу у міністерство жінку, яка засуджена до довічного ув'язнення.
Джерело: Малюська у Facebook
Пряма мова Малюськи: "Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін'юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені".
Деталі: За словами міністра, "взагалі працювати треба усім працездатним", "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".
А в ситуації з довічниками, переконаний Малюська, йдеться не просто про заробіток, а й про ресоціалізацію – те, на що "витрачаються мільярди гривень платників податків" заради безпеки громадян.
Українська правда