Малюська взяв на роботу довічно засуджену: Працює нормально

Міністр юстиції Денис Малюська взяв на роботу у міністерство жінку, яка засуджена до довічного ув'язнення.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова Малюськи: "Довічника (а точніше довічницю) я на роботу у Мін'юст таки узяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені".

Деталі: За словами міністра, "взагалі працювати треба усім працездатним", "на шиї у держави сидіти вкрай небажано".

А в ситуації з довічниками, переконаний Малюська, йдеться не просто про заробіток, а й про ресоціалізацію – те, на що "витрачаються мільярди гривень платників податків" заради безпеки громадян.