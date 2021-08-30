Малюська взял на работу пожизненно осужденного: Работает нормально

Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, которая приговорена к пожизненному заключению.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь Малюськи: "Пожизненно заключенного (а точнее заключенную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны".

Детали: По словам министра, "вообще работать надо всем трудоспособным", "на шее у государства сидеть крайне нежелательно".

А в ситуации с пожизненным, убежден Малюська, речь идет не просто о заработке, но и о ресоциализации – том, на что "тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков" ради безопасности граждан.