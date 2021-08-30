Сайт України запустили арабською мовою
Понеділок, 30 серпня 2021, 12:35
Офіційний сайт України Ukraine Now відтепер доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.
Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
Пряма мова: "Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar
Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року".
Деталі: Наразі сайт України доступний англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.
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Українська правда