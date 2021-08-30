Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сайт України запустили арабською мовою

Понеділок, 30 серпня 2021, 12:35
Сайт України запустили арабською мовою

Офіційний сайт України Ukraine Now відтепер доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar

Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року".

Деталі: Наразі сайт України доступний англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Знати більше: Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

Українська правда
Теми: Українатуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Україна
ЗСУ почали застосовувати касетні боєприпаси – WP
Український підліток піднявся на вершину міжнародного рейтингу картингістів
В уряді розкритикували зернові погрози Польщі: питання економічного виживання
Останні новини
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама: