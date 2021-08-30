Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сайт України запустили арабською мовою

Понеділок, 30 серпня 2021, 12:35

Офіційний сайт України Ukraine Now відтепер доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Ми запустили п’яту мовну версію на офіційному сайті України, арабську: https://ukraine.ua/ar

Просування позитивного іміджу України в світі — один з пріоритетів Стратегії зовнішньої політики України. Працюємо над закріпленням туристичного успіху 2021 року".

Деталі: Наразі сайт України доступний англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами.

Знати більше: Арабські туристи заполонили українські курорти: чим їх приваблює Україна та як це використати

Українська правда
Теми: Українатуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США завершили вивід військ з Афганістану

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Усі новини...
Україна
Українець виграв "золото" Паралімпіади і встановив світовий рекорд
Українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США
Сценарії для Криму 2050: підсумки форсайт-сесії
Останні новини
04:00
США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані
02:56
Сутички на Банковій: Суд арештував лідера черкаського “Нацкорпусу” та ветерана “Азову”
02:00
Зеленський прибув до Вашингтона
00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років
00:23
США завершили вивід військ з Афганістану
23:48
МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
22:35
Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
Усі новини...