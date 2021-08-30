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Сайт Украины запустили на арабском языке

Понедельник, 30 августа 2021, 12:35
Сайт Украины запустили на арабском языке

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на пятом иностранном языке - арабском.

Источник: Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar

Продвижение положительного имиджа Украины в мире - один из приоритетов Стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года".

Детали: Сейчас сайт Украины доступен на английском, немецком, французском и испанском языках.

Знать больше: Арабские туристы заполонили украинские курорты: чем их привлекает Украина и как это использовать

Украинская правда

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Темы: Украинатуризм
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