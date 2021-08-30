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Жертвами насильницьких зникнень в окупованому Криму стали 44 людини – МЗС

Понеділок, 30 серпня 2021, 12:52
Ілюстративне фото. Джерело: сумська обласна прокуратура

Від початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму.

Джерело: сайт МЗС із посиланням на дані офісу уповноваженого Верховної Ради із прав людини

Деталі: Доля 15 з цих 44-х досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

Крім того, повідомляє МЗС, зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 людей, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.   

В Україні наразі розслідуються 173 факти насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей. У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної адміністрації до зникнень.

Зафіксовані також численні випадки залякувань родичів зниклих та свідків.

Нагадаємо: 30 серпня відмічається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень.

Українська правда
Теми: КримокупаціяОРДЛО


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