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Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека – МИД

Понедельник, 30 августа 2021, 12:52
Жертвами насильственных исчезновений в оккупированном Крыму стали 44 человека – МИД
Иллюстративное фото. Источник: Сумская областная прокуратура

С начала российской оккупации по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма.

Источник: сайт МИД со ссылкой на данные офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека

Детали: Судьба 15 из этих 44-х до сих пор остается неизвестной. Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации.

Кроме того, сообщает МИД, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов.

В Украине на данный момент расследуются 173 факта насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей. В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной администрации.

Зафиксированы также многочисленные случаи запугивания родственников пропавших и свидетелей.

Напомним: 30 августа отмечается Международный день жертв насильственных исчезновений.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияОРДЛО
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