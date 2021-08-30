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УП публікує відео ДТП "слуги народу", яке намагалися "приховати"

Понеділок, 30 серпня 2021, 13:45
УП публікує відео ДТП слуги народу, яке намагалися приховати
Скриншот з відео

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Джерело: "Українська правда" у YouTube

Деталі: На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб.

А також самого Трухіна – він у білій сорочці та темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого. 

 

Також на місці помітні працівники ДСНС.

Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими – останні вимагали від представників ЗМІ залишити місце вчинення кримінального правопорушення і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія.

Правоохоронець заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов’язки.

Передісторія: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

Українська правда

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Теми: Слуга народуДТП
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