УП публікує відео ДТП "слуги народу", яке намагалися "приховати"

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Джерело: "Українська правда" у YouTube

Деталі: На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб.

А також самого Трухіна – він у білій сорочці та темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого.

Також на місці помітні працівники ДСНС.

Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими – останні вимагали від представників ЗМІ залишити місце вчинення кримінального правопорушення і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія.

Правоохоронець заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов’язки.

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