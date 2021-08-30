УП публікує відео ДТП "слуги народу", яке намагалися "приховати"
У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
Джерело: "Українська правда" у YouTube
Деталі: На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб.
А також самого Трухіна – він у білій сорочці та темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого.
Також на місці помітні працівники ДСНС.
Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими – останні вимагали від представників ЗМІ залишити місце вчинення кримінального правопорушення і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія.
Правоохоронець заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов’язки.
Передісторія:
- За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.