Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УП публікує відео ДТП "слуги народу", яке намагалися "приховати"

Понеділок, 30 серпня 2021, 13:45
Скриншот з відео

У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригоди за участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".

Джерело: "Українська правда" у YouTube

Деталі: На відео видно місце аварії, розбиті автомобілі та постраждалих осіб.

А також самого Трухіна – він у білій сорочці та темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до постраждалого. 

 

Також на місці помітні працівники ДСНС.

Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими – останні вимагали від представників ЗМІ залишити місце вчинення кримінального правопорушення і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія.

Правоохоронець заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов’язки.

Передісторія: 

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

Українська правда
Теми: Слуга народуДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали

Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі

На місці ДТП поліція записала, що за кермом був не нардеп Трухін – джерело

ЄС викреслив кілька країн з переліку дозволених для в'їзду у пандемію

Український призер Паралімпіади відмовився від фото з росіянами

Усі новини...
Слуга народу
ДТП зі "слугою народу": ЗМІ масово видалили новини, партія не коментує
Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"
"Слуга народу" вважає зрадою відмову Котляра очолити Кривий Ріг
Останні новини
00:59
У Росії — найбільше випадків корупції за останні 8 років
00:23
США завершили вивід військ з Афганістану
23:48
МОЗ обіцяє не запроваджувати обов’язкову вакцинацію для освітян
23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
22:35
Кравчука не буде в ТКГ до грудня – Арестович
21:54
Ткаченко відповів Кличку на виклик в Київраду: Не на тих напали
21:33
У НАТО розповіли, чи можливе членство України під час війни
21:17
Новини економіки: дефіцит вугілля, обленерго не продаватимуть
21:11
ЄС засудив репресії режиму Лукашенка проти журналістів і ЗМІ
21:00
Новини 30 серпня: ДТП зі "слугою народу", операція українських військових у Кабулі
Усі новини...