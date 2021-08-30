УП публикует видео ДТП "слуги народа", которое пытались "скрыть"
В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".
Источник: "Украинская правда" в YouTube
Детали: На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших.
А также самого Трухина – он в белой рубашке и темном пиджаке. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему.
Также на месте заметны работники ГСЧС.
Во время съемки места аварии у журналистов возник спор с полицейскими – последние требовали от представителей СМИ покинуть место совершения уголовного преступления и отойти с той части дороги, где произошла авария.
Полицейский заявил, что "ограничивает журналистам доступ" и требует отойти на 15 м. Журналисты напомнили полицейскому, что он таким образом препятствует им выполнять их профессиональные обязанности.
Предыстория:
- По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- Позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.