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УП публикует видео ДТП "слуги народа", которое пытались "скрыть"

Понедельник, 30 августа 2021, 13:45
Скриншот из видео

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".

Источник: "Украинская правда" в YouTube

Детали: На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших.

А также самого Трухина – он в белой рубашке и темном пиджаке. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему. 

 

Также на месте заметны работники ГСЧС.

Во время съемки места аварии у журналистов возник спор с полицейскими – последние требовали от представителей СМИ покинуть место совершения уголовного преступления и отойти с той части дороги, где произошла авария.

Полицейский заявил, что "ограничивает журналистам доступ" и требует отойти на 15 м. Журналисты напомнили полицейскому, что он таким образом препятствует им выполнять их профессиональные обязанности.

Предыстория: 

  • По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. 
  • Позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

Украинская правда
Темы: Слуга народаДТП
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