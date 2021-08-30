УП публикует видео ДТП "слуги народа", которое пытались "скрыть"

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина, которое пытались "скрыть".

Источник: "Украинская правда" в YouTube

Детали: На видео видно место аварии, разбитые автомобили и пострадавших.

А также самого Трухина – он в белой рубашке и темном пиджаке. Нардеп общается с полицейскими, забирает вещи из покореженной машины, подходит к пострадавшему.

Также на месте заметны работники ГСЧС.

Во время съемки места аварии у журналистов возник спор с полицейскими – последние требовали от представителей СМИ покинуть место совершения уголовного преступления и отойти с той части дороги, где произошла авария.

Полицейский заявил, что "ограничивает журналистам доступ" и требует отойти на 15 м. Журналисты напомнили полицейскому, что он таким образом препятствует им выполнять их профессиональные обязанности.

Предыстория: