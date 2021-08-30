У шостий день Паралімпіади Україна продовжує триматись в лідерах

Паралімпійська збірна України у шостий день змагань здобула 11 нагород та займає 5 місце у медальному заліку серед країн.

Джерело: Суспільне

Деталі: Цього дня українці виграли дві золотих медалі. Йдеться про Марину Литовченко (настільний теніс) та Андрія Трусова (плавання, 100 метрів). Останній також встановив світовий паралімпійський рекорд.

Срібло також взяли Андрій Дорошенко (кульова стрільба), Михайло Сербін (плавання, 200 метрів), Віктор Дідух (настільний теніс), Ігор Цвєтов (біг на 100 метрів), Яна Лєбєдєва (метання диска).

Бронзові медалі виграли Ірина Щетник (кульова стрільба), чоловіча збірна у естафеті з плавання у вільному стилі, Зоя Овсій (метання диска) та Роман Павлик (стрибки у довжину).

Таким чином, українська збірна продовжує триматись на п’ятому місці у медальному заліку Паралімпіади. Загалом, українці взяли 54 медалі. За кількістю медалей Україна посідає четверте місце серед всіх країн.

Медальний залік

Що передувало: 30 серпня Україна дісталася до позначки у 50 медалей на Паралімпійських іграх у Токіо. Одну срібну нагороду з бігу на 100 метрів здобув титулований легкоатлет Ігор Цвєтов, другу – з плавання на 200 метрів Михайло Сербін.