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В шестой день Паралимпиады Украина продолжает держаться в лидерах

Понедельник, 30 августа 2021, 18:49
В шестой день Паралимпиады Украина продолжает держаться в лидерах
Фото: ОП

Паралимпийская сборная Украины в шестой день соревнований получила 11 наград и занимает 5 место в медальном зачете среди стран.

Источник: Суспільне

Детали: В этот день украинцы выиграли две золотые медали. Речь идет о Марине Литовченко (настольный теннис) и Андрея Трусове (плавание, 100 метров). Последний также установил мировой паралимпийский рекорд.

Серебро также взяли Андрей Дорошенко (пулевая стрельба), Михаил Сербин (плавание, 200 метров), Виктор Дидух (настольный теннис), Игорь Цветов (бег на 100 метров), Яна Лебедева (метание диска).

Бронзовые медали выиграли Ирина Щетник (пулевая стрельба), мужская сборная в эстафете по плаванию в вольном стиле, Зоя Евсей (метание диска) и Роман Павлик (прыжки в длину).

Таким образом, украинская сборная продолжает держаться на пятом месте в медальном зачете Паралимпиады. В общем, украинцы взяли 54 медали. По количеству медалей Украина занимает четвертое место среди всех стран.

 
Медальный зачет

Что предшествовало: 30 августа Украина добралась до отметки в 50 медалей на Паралимпийских играх в Токио. Одну серебряную награду в беге на 100 метров получил титулованный легкоатлет Игорь Цветов, вторую – по плаванию на 200 метров Михаил Сербин.

Темы: спорт
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