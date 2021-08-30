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Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

Понеділок, 30 серпня 2021, 23:03
Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили

30 серпня внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув, ще один отримав поранення. 

Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook 

Деталі: Ворог відкрив вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

В результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один отримав поранення. Його терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. 

Стан його здоров’я оцінюють як середнього ступеню важкості.

Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, чим припинили обстріли противника. 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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