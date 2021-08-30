Російські окупанти вбили українського військового, ще одного поранили
Понеділок, 30 серпня 2021, 23:03
30 серпня внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув, ще один отримав поранення.
Джерело: ОТУ "Північ" у Facebook
Деталі: Ворог відкрив вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
В результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще один отримав поранення. Його терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу.
Стан його здоров’я оцінюють як середнього ступеню важкості.
Українські захисники відкрили вогонь у відповідь, чим припинили обстріли противника.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.
Українська правда