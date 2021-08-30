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Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили

Понедельник, 30 августа 2021, 23:03

30 августа в результате вражеского огня один украинский защитник погиб, еще один получил ранение.

Источник: ОТУ "Север" в Facebook

Детали: Враг открыл огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранение. Его срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.

Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Украинские защитники открыли огонь в ответ, чем прекратили обстрелы противника.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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