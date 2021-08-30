Российские оккупанты убили украинского военного, еще одного ранили
Понедельник, 30 августа 2021, 23:03
30 августа в результате вражеского огня один украинский защитник погиб, еще один получил ранение.
Источник: ОТУ "Север" в Facebook
Детали: Враг открыл огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один получил ранение. Его срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение.
Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Украинские защитники открыли огонь в ответ, чем прекратили обстрелы противника.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
Украинская правда