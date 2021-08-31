Зеленський прибув до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона.

Джерело: Офіс президента в Facebook

Деталі: Як зазначається, Зеленські прибули на запрошення президента США Джо Байдена.

На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка зустрічей Зеленського з американськими високопосадовцями.

Як планується, представники України та США підпишуть низку документів.

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