Зеленський прибув до Вашингтона
Вівторок, 31 серпня 2021, 02:00
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена прибули до Вашингтона.
Джерело: Офіс президента в Facebook
Деталі: Як зазначається, Зеленські прибули на запрошення президента США Джо Байдена.
На порядку денному візиту – зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка зустрічей Зеленського з американськими високопосадовцями.
Як планується, представники України та США підпишуть низку документів.
Нагадаємо:
- Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня і 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії.
- Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться 1 вересня.