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Зеленский прибыл в Вашингтон

Вторник, 31 августа 2021, 02:00
Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон.

Источник: Офис президента в Facebook

Детали: Как отмечается, Зеленские прибыли по приглашению президента США Джо Байдена.

В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд встреч Зеленского с американскими чиновниками.

Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

Напомним:

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАБайденЗеленский
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