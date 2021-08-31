Зеленский прибыл в Вашингтон
Вторник, 31 августа 2021, 02:00
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон.
Источник: Офис президента в Facebook
Детали: Как отмечается, Зеленские прибыли по приглашению президента США Джо Байдена.
В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд встреч Зеленского с американскими чиновниками.
Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.
Напомним:
- Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
- Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.