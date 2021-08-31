Зеленский прибыл в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон.

Источник: Офис президента в Facebook

Детали: Как отмечается, Зеленские прибыли по приглашению президента США Джо Байдена.

В повестке дня визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд встреч Зеленского с американскими чиновниками.

Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов.

Напомним: