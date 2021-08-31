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США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані

Вівторок, 31 серпня 2021, 04:00
США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані

США призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, Reuters

Деталі: Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги, зі столиці Катару – Дохи.

Reuters пише, що заява Блінкена прозвучала після вильоту останнього американського літака з афганського Кабула.

Що передувало: 30 серпня Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШААфганістан
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