США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані
Вівторок, 31 серпня 2021, 04:00
США призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані.
Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, Reuters
Деталі: Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги, зі столиці Катару – Дохи.
Reuters пише, що заява Блінкена прозвучала після вильоту останнього американського літака з афганського Кабула.
Що передувало: 30 серпня Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.