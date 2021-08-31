США призупинили дипломатичну присутність в Афганістані

США призупинили свою дипломатичну присутність в Афганістані.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, Reuters

Деталі: Вашингтон буде проводити свою афганську дипломатію, включаючи консульську роботу і адміністрування гуманітарної допомоги, зі столиці Катару – Дохи.

Reuters пише, що заява Блінкена прозвучала після вильоту останнього американського літака з афганського Кабула.

Що передувало: 30 серпня Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.