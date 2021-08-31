США приостановили дипломатическое присутствие в Афганистане

США приостановили свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, Reuters

Детали: Вашингтон будет проводить свою афганскую дипломатию, включая консульскую работу и администрирование гуманитарной помощи, из столицы Катара - Дохи.

Reuters пишет, что заявление Блинкена прозвучало после вылета последнего американского самолета из афганского Кабула.

Что предшествовало: 30 августа Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана.