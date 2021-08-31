США завершили вивід військ з Афганістану
Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.
Джерело: Reuters з посиланням на генерала Френка Маккензі, командувача Центральним командуванням США, на брифінгу в Пентагоні
Деталі: Головний дипломат США в Афганістані Росс Вілсон вилетів останнім C-17. Маккензі сказав, що на заключних рейсах також не було кількох десятків американців, які не змогли дістатися до аеропорту. Маккензі сказав, що "ми не витягли всіх, кого хотіли. Але я думаю, якби ми залишилися ще на 10 днів, ми б не всіх витягли".
Зазначається, що операція завершилася до останнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом.
Як повідомляється, понад як 122 тисячі осіб були вивезені з Кабула повітрям з 14 серпня, за день до того, як таліби захопили владу в країні.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
- Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
- 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.