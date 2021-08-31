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США завершили вивід військ з Афганістану

Вівторок, 31 серпня 2021, 00:23
США завершили вивід військ з Афганістану

Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

Джерело: Reuters з посиланням на  генерала Френка Маккензі, командувача Центральним командуванням США, на брифінгу в Пентагоні

Деталі: Головний дипломат США в Афганістані Росс Вілсон вилетів останнім C-17. Маккензі сказав, що на заключних рейсах також не було кількох десятків американців, які не змогли дістатися до аеропорту. Маккензі сказав, що "ми не витягли всіх, кого хотіли. Але я думаю, якби ми залишилися ще на 10 днів, ми б не всіх витягли".

Зазначається, що операція завершилася до останнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом.

Як повідомляється, понад як 122 тисячі осіб були вивезені з Кабула повітрям з 14 серпня, за день до того, як таліби захопили владу в країні.

Передісторія:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.
  • 28 серпня стало відомо, що США почали виведення військових з аеропорту Кабула.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШААфганістан
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