США завершили вивід військ з Афганістану

Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану.

Джерело: Reuters з посиланням на генерала Френка Маккензі, командувача Центральним командуванням США, на брифінгу в Пентагоні

Деталі: Головний дипломат США в Афганістані Росс Вілсон вилетів останнім C-17. Маккензі сказав, що на заключних рейсах також не було кількох десятків американців, які не змогли дістатися до аеропорту. Маккензі сказав, що "ми не витягли всіх, кого хотіли. Але я думаю, якби ми залишилися ще на 10 днів, ми б не всіх витягли".

Зазначається, що операція завершилася до останнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом.

Як повідомляється, понад як 122 тисячі осіб були вивезені з Кабула повітрям з 14 серпня, за день до того, як таліби захопили владу в країні.

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