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Ураган “Іда” знеструмив оселі мільйона американців

Вівторок, 31 серпня 2021, 05:00
Ураган “Іда” знеструмив оселі мільйона американців

Близько мільйона жителів американського штату Луїзіана залишилися без електрики через буревій "Іда".

Джерело: BBC

Деталі: Зазначається, що наразі чиновники оцінюють збитки, завдані ураганом. Губернатор Джон Бел Эдвардс сказав, що збитки "катастрофічні".

Відомо, що щонайменше одна людина в Луїзіані загинула після того, як дерево впало на її будинок. Влада визнала, що кількість жертв, ймовірно, буде рости в міру продовження пошуково-рятувальних робіт.

Наразі "Іда" продовжує рухатися вглиб суші і ослабла до тропічного шторму, але Національний центр ураганів попередив, що сильний дощ все ще може викликати повінь в деяких частинах Міссісіпі, Алабами і Флориди.

Нагадаємо: "Іда" - один з найсильніших штормів будь-коли в Штатах, шторм категорії 4 з вітром швидкістю 230 км / год. Він вдарив по берегу США у той же день, що і ураган "Катріна" 16 років тому.

"Українська правда" в Threads

Теми: стихійне лихоСША
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