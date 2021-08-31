Ураган "Ида" обесточил дома миллиона американцев

Около миллиона жителей американского штата Луизиана остались без электричества из-за урагана "Ида".

Источник: BBC

Детали: Отмечается, что сейчас чиновники оценивают ущерб, нанесенный ураганом. Губернатор Джон Белл Эдвардс сказал, что убытки "катастрофические".

Известно, что по меньшей мере один человек в Луизиане погиб после того, как дерево упало на его дом. Власти признали, что количество жертв, вероятно, будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Сейчас "Ида" продолжает двигаться вглубь суши и ослабла до тропического шторма, но Национальный центр ураганов предупредил, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.

Напомним: "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.