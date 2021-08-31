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В п’ятірку лідерів за поширенням COVID-19 потрапили Філіппіни

Вівторок, 31 серпня 2021, 05:33
В п’ятірку лідерів за поширенням COVID-19 потрапили Філіппіни

За добу 29 серпня у 515 873 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у США – 119 642 зараження, в Ірані – 33 780, в Індії – 30 251.

Крім того, в Британії – 26 476 випадків, на Філіппінах – 22 366.

 

Україна з 749 випадками на 60 місці у світі між Данією та Гватемалою. У Європі Україна на 19 місці.

7 512 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 45 місці у світі і на 10 – серед європейських країн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Нагадаємо:  29 серпня в Україні зафіксували 749  випадків коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 583 особи, одужала 291 особа.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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