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В пятерку лидеров по распространению COVID-19 попали Филиппины

Вторник, 31 августа 2021, 05:33

За сутки 29 августа у 515 873 человек в мире обнаружили COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 119 642 заражения, в Иране - 33 780, в Индии - 30 251.

Кроме того, в Великобритании - 26 476 случаев, на Филиппинах - 22 366.

 

Украина с 749 случаями на 60 месте в мире между Данией и Гватемалой. В Европе Украина на 19 месте.

7512 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 45 месте в мире и на 10 - среди европейских стран.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 29 августа в Украине зафиксировали 749 случаев коронавирусной болезни и 18 летальных случаев от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 583 человека, выздоровел 291 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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