Офіційний сайт України "заговорив" китайською
Вівторок, 31 серпня 2021, 10:36
Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.
Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter
Пряма мова: "Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/.
Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН".
Деталі: Кулеба вказує, що просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики.
Що передувало: 30 серпня стало відомо, що офіційний сайт України Ukraine Now став доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.
Українська правда