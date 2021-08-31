Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Офіційний сайт України "заговорив" китайською

Вівторок, 31 серпня 2021, 10:36
Офіційний сайт України заговорив китайською
скріншот з сайту України

Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/.

Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН".

Деталі: Кулеба вказує, що просування позитивного іміджу України у світі  — пріоритет Стратегії зовнішньої політики.

Що передувало: 30 серпня стало відомо, що офіційний сайт України Ukraine Now став доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Україна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Україна
Україна і Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері стратегічних галузей промисловості
Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
Усі новини...
Реклама: