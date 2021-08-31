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Офіційний сайт України "заговорив" китайською

Вівторок, 31 серпня 2021, 10:36
скріншот з сайту України

Офіційний сайт України Ukraine Now тепер доступний китайською мовою.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter

Пряма мова: "Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/.

Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН".

Деталі: Кулеба вказує, що просування позитивного іміджу України у світі  — пріоритет Стратегії зовнішньої політики.

Що передувало: 30 серпня стало відомо, що офіційний сайт України Ukraine Now став доступний п’ятою іноземною мовою – арабською.

Українська правда
Теми: Україна


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