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Официальный сайт Украины "заговорил" на китайском

Вторник, 31 августа 2021, 10:36
скриншот с сайта Украины

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на китайском языке.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/.

На китайском в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН".

Детали: Кулеба указывает, что продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики.

Что предшествовало: 30 августа стало известно, что официальный сайт Украина Ukraine Now стал доступен на пятом иностранном языке - арабском.

Украинская правда
Темы: Украина
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