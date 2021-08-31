Официальный сайт Украины "заговорил" на китайском

Официальный сайт Украины Ukraine Now теперь доступен на китайском языке.

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/.

На китайском в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН".

Детали: Кулеба указывает, что продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики.

Что предшествовало: 30 августа стало известно, что официальный сайт Украина Ukraine Now стал доступен на пятом иностранном языке - арабском.