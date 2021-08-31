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Зима в Україні може зникнути за 20-25 років – голова Укргідрометцентру 

Вівторок, 31 серпня 2021, 14:20
Зима в Україні може зникнути за 20-25 років – голова Укргідрометцентру 
Фото зимових Чернівців, УП

За 20-25 років зими в Україні може вже не бути через глобальне потепління й зміни клімату, припускає директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Джерело: Кульбіда в інтерв’ю сайту Парламент.UA

Пряма мова: "Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно: середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія.

Крім того, щороку в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується. Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде".

Деталі: Кульбіда заявив, що "цього року в Україні буде найбільший врожай за всю історію, починаючи від Київської Русі" завдяки сприятливим погодним умовам, які були під час посівної. Цього року очікується найбільший врожай кукурудзи та озимих культур.

"Якщо говорити про загрози глобального потепління для аграрного сектору нашої держави, то вони, звісно, є, але сучасні технології дозволяють уникати негативних наслідків. Думаю, наші аграрії зважають на це, особливо великі агрохолдинги," – додав директор Укргідрометцентру.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: погодаекологіясільське господарство
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