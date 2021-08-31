Зима в Украине может исчезнуть через 20-25 лет - глава Укргидрометцентра

Через 20-25 лет зимы в Украине может уже не быть из-за глобального потепления и изменений климата, допускает директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Источник: Кульбида в интервью сайту Парламент.UA

Прямая речь: "Глобальное потепление, конечно, не могло обойти Украину. Скажу больше, наше государство относится к тем странам, в которых оно весьма ощутимо: среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса Цельсия.

Кроме того, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет".

Детали: Кульбида заявил, что "в этом году в Украине будет самый большой урожай за всю историю, начиная с Киевской Руси" благодаря благоприятным погодным условиям, которые были во время посевной. В этом году ожидается самый большой урожай кукурузы и озимых культур.

"Если говорить об угрозах глобального потепления для аграрного сектора нашего государства, то они, конечно, есть, но современные технологии позволяют избегать негативных последствий. Думаю, наши аграрии учитывают это, особенно крупные агрохолдинги", – добавил директор Укргидрометцентра.